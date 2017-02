Andrew Neale

Two big shows to start the year and interestingly our sister site aka.tv shows that the twitter traffic for both #CES2017 (detailed here) and #ISE2017 were both 10% down on the previous year AND both were the first year that either show did not see a year-on-year increase.

Whilst at #CES2017 the headline number of tweets was down, the other totals were up; impressions up 15%, users tweeting up 9%, and users reached up 26% but at #ISE2017 the headline number of tweets was down, impressions were down, users tweeting was only up by 401 users – bearing in mind that the actual show attendance increased by 8,000 or so to 73,413 – although the number of users reached was also up.

Here’s our final #ISE2017 twitter analysis for the last 30 days: –

No. of Tweets: 32,874 (down 10.5% from 2016)

No. of Twitter impressions: 143,011,902 (down 13.6% from 2016)

No. of Twitter users who tweeted: 5,564 (up by 401)

No. of Twitter users reached: 20,321,608 (an increase of 37% over 2016)

Highest number of tweets per hour was 527 – achieved at 12:00 on the second day of the show, Wednesday Feb 8, 2017.

For comparison here are the #ISE2016 totals at a glance: – No. of Tweets: 36,711 (an increase of 64% over 2015)

No. of Twitter impressions: 162,572,468

No. of Twitter users who tweeted: 5,163 (an increase of almost 49% over 2015)

No. of Twitter users reached: 12,773,061

The highest number of tweets per hour was 561 – achieved at 10:00 CET on the first day of the show, Tuesday Feb 9, 2016.

Top Ten:

No Name No of Tweets 1 @rAVePubs 2,833 2 @avtweeps RT bot 1,114 3 @AVNationTV 874 4 @AVTweeps_ RT bot 683 5 @DailyDOOH 550 6 @LiveInstall 514 7 @AVLSInstallers 446 8 @NikNepoAV 441 9 @chris_neto 370 10 @Kev_McLoughlin 311 No Name Impressions 1 @rAVePubs 41,699,426 2 @DailyDOOH 5,939,682 3 @Lord_Sugar 5,312,408 4 @AVNationTV 5,271,403 5 @Sony 4,044,148 6 @LiveInstall 3,564,022 7 @CrestronHQ 3,241,890 8 @AVMag 2,788,515 9 @PolycomEMEA 2,416,489 10 @chris_neto 2,367,764

Original Tweets No Name No of Tweets 1 @rAVePubs 2,817 2 @DailyDOOH 494 3 @AVNationTV 481 4 @NikNepoAV 212 5 @AVMag 125 6 @Kev_McLoughlin 125 7 @chris_neto 114 8 @NurevaInc 113 9 @KMB_Comm 112 10 @LiveInstall 109 Retweets No Name No of Retweets 1 @avtweeps RT bot 1,114 2 @AVTweeps_ RT bot 683 3 @AVLSInstallers 417 4 @LiveInstall 405 5 @AVNationTV 393 6 @chris_neto 256 7 @NEC_Display_EU 232 8 @NikNepoAV 229 9 @Kev_McLoughlin 186 10 @AVHashtags 174

Trending:

Related Hashtags No Name No of Hashtags 1 #AVtweeps 7,538 2 #liveinstall 1,076 3 #DigitalSignage 727 4 #findavnation 719 5 #PolycomTweetUp 532 6 #ProAv 502 7 #amsterdam 443 8 #AVTweetup 439 9 #tech 329 10 #smarthome 276 User Mentions No Name No of Mentions 1 @ISE_Show 2,911 2 @rAVePubs 1,923 3 @AVNationTV 1,313 4 @NEC_Display_EU 1,001 5 @DailyDOOH 771 6 @AVMag 563 7 @PolycomEMEA 521 8 @InfoComm 455 9 @CEDIA 424 10 @CrestronInt 393

Most Retweeted Users No Name No of Retweets 1 @rAVePubs 1,480 2 @AVNationTV 713 3 @DailyDOOH 603 4 @ISE_Show 492 5 @AVMag 290 6 @chris_neto 271 7 @NEC_Display_EU 267 8 @Biamp 227 9 @PolycomEMEA 213 10 @LiveInstall 162 Most Listed Users No Name No of Lists 1 @roomeezon RT bot 19,691 2 @StartUpRealTime 19,433 3 @evankirstel 12,778 4 @OttLegalRebels 12,769 5 @EdGameTec 11,425 6 @BeingExample 10,553 7 @ShellyKramer 9,922 8 @digitalperiod 9,654 9 @ExponetUSA 9,336 10 @NoteworthyWifey 8,614

Users Most Replied To No Name No of Replies 1 @AVNationTV 23 2 @Kev_McLoughlin 14 3 @Biamp 13 4 @chris_neto 12 5 @DailyDOOH 12 6 @AVMag 8 7 @jaredhuet 7 8 @tdalbright 5 9 @inavate 5 10 @rAVePubs 5 Users Most Replying To Others No Name No of Replies 1 @Kev_McLoughlin 50 2 @AVNationTV 32 3 @AVLSInstallers 23 4 @LiveInstall 23 5 @chris_neto 17 6 @jaredhuet 15 7 @myClevertouch 14 8 @ic_audio 12 9 @rAVePubs 12 10 @AVHashtags 9

By Date: Date Tweets 2017-02-12 Sun 140 2017-02-11 Sat 500 2017-02-10 Fri 3721 2017-02-09 Thu 4652 2017-02-08 Wed 5951 2017-02-07 Tue 5698 2017-02-06 Mon 2693 2017-02-05 Sun 710 2017-02-04 Sat 672 2017-02-03 Fri 959 2017-02-02 Thu 977 2017-02-01 Wed 819 2017-01-31 Tue 785 2017-01-30 Mon 519 2017-01-29 Sun 126 2017-01-28 Sat 161 2017-01-27 Fri 367 2017-01-26 Thu 453 2017-01-25 Wed 446 2017-01-24 Tue 548 2017-01-23 Mon 355 2017-01-22 Sun 128 2017-01-21 Sat 128 2017-01-20 Fri 302 2017-01-19 Thu 323 2017-01-18 Wed 269 2017-01-17 Tue 242 2017-01-16 Mon 163 2017-01-15 Sun 21 2017-01-14 Sat 46 Date Impressions 2017-02-12 Sun 231,647 2017-02-11 Sat 1,365,074 2017-02-10 Fri 17,857,899 2017-02-09 Thu 25,788,560 2017-02-08 Wed 34,120,850 2017-02-07 Tue 19,691,669 2017-02-06 Mon 9,521,298 2017-02-05 Sun 2,600,794 2017-02-04 Sat 2,492,445 2017-02-03 Fri 3,001,693 2017-02-02 Thu 3,792,411 2017-02-01 Wed 2,576,016 2017-01-31 Tue 2,221,767 2017-01-30 Mon 1,667,556 2017-01-29 Sun 480,506 2017-01-28 Sat 671,051 2017-01-27 Fri 1,765,436 2017-01-26 Thu 1,959,222 2017-01-25 Wed 1,564,939 2017-01-24 Tue 2,350,315 2017-01-23 Mon 1,185,419 2017-01-22 Sun 489,100 2017-01-21 Sat 459,842 2017-01-20 Fri 1,147,260 2017-01-19 Thu 1,375,976 2017-01-18 Wed 1,066,050 2017-01-17 Tue 840,485 2017-01-16 Mon 592,735 2017-01-15 Sun 35,508 2017-01-14 Sat 98,379

You can see the analysis in more detail here.